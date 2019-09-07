На Тверской улице в Москве проходят праздничные гуляния в честь Дня города

МОСКВА, 7 сентября. /корр. ТАСС Ксения Асафова/. Праздничные мероприятия в честь 872-летия Москвы проходят в субботу на 1,5 тыс. площадках, расположенных в центре и всех городских округах. Для жителей проходят бесплатные концерты, театральные представления, лекции, мастер-классы и многое другое. Основной темой праздника стал юбилей ВДНХ - в этом году выставке исполнилось 80 лет, а центральная площадка массовых гуляний - Тверская улица, которая на период празднования стала пешеходной. О том, какие развлечения ждут публику на этой улице, узнал корреспондент ТАСС.

На Тверской в субботу в 10:00 мск заработали четыре площадки для гуляний: "Рождение легенды" (от Козицкого до Вознесенского переулка), "Программа возрождения" (от Вознесенского переулка до дома №7), "Место встречи" (между домами №7 и 1) и "Новая эра" (Охотный Ряд, дом №1, корп. 2, стр. 2).

У дома №17 на Тверской улице выставлены рамки металлодетекторов, но, несмотря на множество желающих попасть на торжества, очередь у них не скапливается. Сотни людей неспешно прогуливаются по центру столицы и фотографируются - это и семьи с детьми, и молодежь, и люди старшего поколения.

Прямо у входа на площадку "Рождение легенды" гостей встречает копия скульптуры "Рабочий и колхозница" с постаментом, оборудованным лестницей, чтобы было удобно фотографироваться, около нее выстроилась очередь из желающих запечатлеть себя с композицией. Чуть дальше расположилась уменьшенная Арка северного входа ВДНХ высотой около 8 м. Волонтеры дарят гуляющим картонные короны с надписью "872 День города. Москва", и некоторые жители, не смущаясь, надевают их на головы. Периодически мимо проходят артисты на ходулях в разноцветных костюмах, танцующие "роботы" с диско-шарами, огромные деловые костюмы без голов, клоуны в необычных высоких париках, ростовые куклы в виде животных, люди в исторических и народных костюмах и даже духовой оркестр.

Артистка уличного театра "Вокруг" Ксения рассказала ТАСС, что их коллектив с удовольствием участвует в представлениях ко Дню города. "Мы делаем блоки из спектакля "Путешествие", во время них идем по улице и показываем номера в костюмах, которые делали сами под созданные четыре образа - "Пышка", "Вышка", "Кокетка" и "Капитан". Москвичи - наш самый любимый зритель, им нужно взаимодействие, они останавливаются и смотрят до конца, нам это очень импонирует. Питерцы еще отвернутся и подумают, нужно им это или нет, а москвичи сразу берут тебя в охапку, обнимают, фотографируют. Мы рады работать на таком празднике, чувствуем себя как рыба в воде, еще и с погодой повезло", - рассказала Ксения.

А художественный руководитель театра "Аспектр" из Санкт-Петербурга Алекс подчеркнула, что они не артисты в костюмах, а инопланетяне. "Сегодня внезапно инопланетяне упали на Землю. Это не костюмы, мы персонажи с Луны, мы знакомимся с землянами, у нас много интерактива, используем уличные танцы. Задача перформанса - пробудить во взрослом человеке детство, наивное, чудесное. И это удается, люди участвуют во всех эпизодах", - сказала она.

Праздник в автомастерской

Чуть подальше на Тверской вдруг слышится грохот моторов и удары молотком - это фестивальная мотомастерская. На площадке гостям дают консультации разные мастера - от обычных механиков до художников, которые расписывают шлемы и поверхности мотоциклов аэрографами, а формовщик металла показывает, как делать детали из листового металла.

"Мы показываем и рассказываем, что такое двигатель внутреннего сгорания, как он устроен, даем возможность покрутить гайки. Посмотреть приходят совершенно разные люди - полчаса назад ушла девушка, которая попросила научить ее обслуживать мотоцикл, в итоге заменила на нем масло, воздушный фильтр, поменяла свечи", - рассказал ТАСС администратор мастерской Кирилл. Пока он это говорил, один из механиков обсуждал с посетителем преимущества старых мотоциклов.

Как в 1954-м

У дома №8 расположилась сцена с экраном, где в полдень симфонический оркестр под руководством Владимира Яцкевича представил специальную концертную программу "Открытие ВСХВ 1954 года", - здесь прозвучала музыка, которая исполнялась на открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки после масштабной реконструкции в 1954 году, а на экране демонстрировались современные и ретро-фотографии и видео выставочного центра.

"Мы получили предложение делать этот проект, стали поднимать архивы, искать программу, потому что очень важно, чтобы программа была правильно составлена, чтобы были контрасты - и мелодичная музыка, и марши, и гимны. Я отслушал и проиграл более 150 произведений во время подготовки. В программу попала, например, Торжественная увертюра Глиэра, которой мы открывали концерт, Хоровая сюита Мурадели a cappella - это все непросто делать на свежем воздухе, конечно, это нелегкий труд. Но концерт прошел хорошо, народ аплодировал, около сцены было заполнено все пространство, значит, жителям это реально интересно, и мы воспитываем молодое поколение, передавая традиции", - сообщил ТАСС Яцкевич.

Как отметила москвичка Наталья, именно концерт "заставил" ее задержаться на праздновании Дня города. "Я живу на Масловке и просто заглянула посмотреть, а тут, оказывается, оперу Чайковского "Евгений Онегин" дают, Чайковский - это мой любимый композитор, и я "застряла", "Евгений Онегин" - это наше все, надо знать свою культуру", - сказала она ТАСС. Наталья поздравила жителей с Днем города, поблагодарила власти столицы за развитие транспорта, особенно за расширение метро, и пожелала, чтобы в городе перестали слишком часто заменять бордюрный камень и асфальт.

Между домами №8 и 15 на Тверской улице натянули канат, по которому ходят спортсмены в серебряных комбинезонах. Каждые полчаса, когда они готовятся к выходу, москвичи встречают их криками и аплодисментами и тепло поддерживают, если кто-то срывается и повисает на страховке.

Москвичка Елена в субботу пришла на Тверскую, несмотря на некоторую нелюбовь к массовым гуляниям, заинтересовавшись макетами достопримечательностей ВДНХ. "Я вообще не очень люблю народные гуляния, потому что всегда кажется, что много людей, невозможно пройти, но в этот раз, несмотря на то что очень хорошая погода и людей много, все равно можно спокойно передвигаться по Тверской. И чем дальше ты идешь вниз к Охотному ряду, тем больше интересного, здесь много необычных ростовых кукол - огромные птицы, роботы. И мне нравится наблюдать за людьми - они смеются фотографируются, и у меня настроение улучшается", - сказала девушка.

Что еще посмотреть

Как сообщила ТАСС представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Анна Торопова, в субботу праздник на всех площадках на Тверской продлится до 22:00.

"Не пропустите зрелищные выступления уличных театров из России и Европы, они выступают в рамках спецпроекта от Национальной театральной премии "Золотая Маска". Начало шоу - каждые полчаса на всех четырех площадках, на сценах во второй половине дня - праздничные концерты. На площадке "Рождение легенды" не пропустите выступление группы Dagamba (в 18:15 и 21:00), на площадке "Место встречи" в 18:00 в концертной программе - Миша Марвин, Кравц, Alex&Rus, Ольга Бузова, а на "Новой эре" в 18:00 будет концерт группы "Моя Мишель", в 19:00 - Uma2rman, в 20:00 Максим Леонидов, в 21:00 - Сурганова и Окрестр", - сказала она.

В воскресенье празднование Дня города на Тверской продолжится с 10:00 мск.