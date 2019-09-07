Более 161 тыс. пожарных и спасателей обеспечат безопасность в единый день голосования в РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. МЧС России готово обеспечить пожарную безопасность избирательных участков, задействованных в день выборов в воскресенье, 8 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России обеспечивает пожарную безопасность избирательных участков, задействованных в единый день голосования", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что для обеспечения безопасности на более чем 41,5 тыс. объектах проведения выборов привлечена группировка сил и средств в количестве более 161,9 тыс. человек и 40,6 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России - более 50,3 тыс. человек и 7890 единиц техники.

В преддверии единого дня голосования 8 сентября надзорные органы МЧС провели внеплановые проверки мест проведения выборов. "В ходе данной работы на учет взято свыше 41,5 тыс. объектов, на которых расположено более 48,5 тыс. избирательных участков", - отметили в министерстве.

Инспекторы территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической работы провели инструктажи с председателями и членами избирательных участков, подробно рассказав о мерах противопожарной безопасности и правилах применения первичных средств пожаротушения. В целом было проведено более 30 тыс. консультаций ответственных должностных лиц, 46 тыс. бесед и инструктажей по вопросам реализации мер комплексной безопасности.

Для принятия дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности избирательных участков с ответственными лицами объектов защиты, должностными лицами территориальных избирательных комиссий проводятся инструктажи на противопожарную тематику и практические занятия по эвакуации людей при пожаре. Непосредственно перед открытием избирательных участков 8 сентября будут проведены дополнительные инструктажи о действиях в случае возможных непредвиденных и чрезвычайных ситуаций.