Замглавы Росрыболовства: РФ и Украина заинтересованы в работе рыбаков в Азовском море

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Украина вместе регулируют запасы водно-биологических ресурсов в Азовском море и заинтересованы в том, чтобы рыбаки двух стран там работали, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В феврале Россия подтвердила подписание протокола российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море и согласование лимитов вылова рыбы.

"В области рыболовства у нас с Украиной, именно с ведомством, которое занимается рыболовством, никогда не было проблем. Они возникли чисто политического характера, когда произошла сначала очевидная провокация с задержанием российского судна, которое до сих пор находится на Украине, потом такая же провокация была при нарушении российских вод в районе Керченского моста. Мы и наши украинские коллеги четко понимаем, что Азовское море по нашим соглашениям является внутренним морем России и Украины и мы регулируем вместе запасы водно-биологических ресурсов и мы две заинтересованные стороны в том, чтобы они долгие годы давали работу гражданам наших стран", - сказал Соколов.

Соколов также выразил надежду, что комиссия по вопросам рыболовства в этом году и в последующих состоится. "Предыдущая комиссия, конечно, проходила на Украине в крайне негативном фоне, она была практически сорвана, были провокации, прерывание работы комиссии", - добавил он, уточнив, что в этом году комиссия будет проходить в России.

Ситуация в Азовском море

Азовское море - это внутреннее море двух государств, и на его акватории не проведена делимитация границ, рыболовство в нем регулируется российско-украинской комиссией. Ранее в Азово-Черноморском территориальном управления (АЧТУ) Росрыболовства ТАСС сообщали, что "в случае если все-таки будет проведена делимитация границ и появится возможность определить внутренние морские воды Азовского моря для России, то это в целом не скажется отрицательно на промысле основных видов водных биоресурсов, добываемых в Азовском море".

Данный вопрос стал актуальным в том числе после того, как погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в Азовском море российский сейнер "Норд" с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства". Двум морякам удалось вернуться домой, остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму.

После задержания судна в начале апреля 2018 года в АЧТУ была создана оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения пиратских действий со стороны Украины. Территориальное управление направило также рыбопромышленникам рекомендации о порядке выхода на промысел в Азовское море. Рыбопромышленники должны предварительно уведомлять погрануправления о выходе судна и об изменении дислокации. В случае чрезвычайной ситуации рыбакам рекомендовано выходить на связь на определенной частоте.