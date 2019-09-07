В РПЦ считают недопустимым привлекать к молебнам неверующих школьников

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проведение молебнов в школах не нарушает принципов секулярного государства, но принуждение к участию в них недопустимо. Об этом заявил ТАСС в субботу заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Жуковка Брянской области администрации двух школ решили освятить учеников по православному обычаю перед началом учебного года. При этом согласия на проведение обряда не спрашивали ни у родителей, ни у учеников.

"Мне кажется, что проведение молебна в школе не нарушает принципа светскости государства, но подобные мероприятия должны проходить только для тех родителей и учеников, которые просят о проведении такого мероприятия. Конечно, те ученики, которые не хотят участвовать в молебне в школе, они там участвовать не должны. Тем более никто не должен принуждать родителей тех детей, которые не разделяют православных убеждений, участвовать в подобных молитвенных мероприятиях", - сказал он ТАСС.

Кипшидзе добавил, что случаи, когда учеников административно заставляют посещать богослужения, необходимо исследовать. "Как мне кажется, когда верующие родители вместе с верующими учителями и верующими учениками просят священника провести молебен в специально отведенном для этого помещении в школе - в этом нет ничего противозаконного. Если же к такому молитвенному мероприятию привлекаются те, кто не давал на него согласия или выступает против - это повод для профилактики подобных ситуаций", - добавил заместитель председателя Синодального отдела.