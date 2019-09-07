В Самаре открыли памятник Шостаковичу

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия памятника Дмитрию Шостаковичу прошла в Самаре в сквере на площади Куйбышева, где расположен театр, в котором впервые исполнили Седьмую симфонию композитора, передает корреспондент ТАСС.

Шостакович жил в Куйбышеве (название Самары с 1935 по 1991 год) во время эвакуации - в 1941-1943 годах. Именно здесь он завершил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией, которая впервые была исполнена 5 марта 1942 года в Академическом театре оперы и балета на площади Куйбышева. В 2004 году на доме, где жил Шостакович, была установлена мемориальная табличка, в 2006-м его именем назвали улицу, идущую от театра до дома Шостаковича.

"Он был чудный человек. Нужно любить российскую историю, чтобы каждый знал, что было. Я готов для вас создать что угодно, было бы только ваше желание", - сказал автор монумента Зураб Церетели на церемонии открытия памятника.

Это второй памятник знаменитого скульптора в Самаре - на пешеходной части Ленинградской улицы установлен памятник литературному герою Дяде Степе.

В Самаре также стартовал фестиваль "Седьмая симфония", посвященный музыканту. На него приглашены артисты Большого театра, который во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Куйбышев.