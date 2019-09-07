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Акции протеста в Гонконге

Полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов в одном из районов Гонконга

Протестующие пытались блокировать дороги, устраивать поджоги и слепить полицейских лазерными указками

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция в Гонконге применила перцовый газ для разгона демонстрантов, собравшихся в субботу вечером в районе Монгкок в материковой части города. Как передает местное телевидение, от распыления слезоточивого аэрозоля пострадал в том числе один из журналистов.

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Группы радикально настроенных протестующих рядом с полицейским участком попытались блокировать дороги, устраивать поджоги и слепить стражей порядка лазерными указками. Полицейские с щитами и резиновыми дубинками выдвинулись для их разгона к улице Натан роуд. Движение транспорта по ней оказалось нарушено.

По соображениям безопасности в данном квартале были закрыты две станции метро - "Монгкок" и "Принц Эдвард", сообщил оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR.

Ранее в течение дня антиправительственные демонстранты пытались нарушить транспортное сообщение с аэропортом, но эти планы провалились.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются три месяца. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции склонны продолжать свои акции.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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