В штабе Навального в Петербурге нашли десятки бюллетеней для голосования

ТАСС, 7 сентября. Правоохранительные органы в субботу обнаружили в штабе блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора города. По данному факту начата проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

"7 сентября 2019 года в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в помещении штаба Алексея Навального, расположенном в одном из домов по Вознесенскому проспекту, находятся бюллетени для голосования. В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга", - сказал Капитонов.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. В них примут участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Еще один зарегистрированный кандидат в губернаторы Владимир Бортко отказался от участия в выборах.

Всего в единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).