Глава КЧР в День республики вручил главам районов ключи от 32 машин для школ и больниц

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в субботу вручил главам районов и городов республики ключи от 32 специализированных автомобилей: 16 школьных автобусов и 3 автобусов для спортсменов, а также 13 машин скорой помощи, передает корреспондент ТАСС. Церемония прошла в рамках празднования Дня республики и Дня города Черкесска.

"В Карачаево-Черкесию поступили новые, современные комфортабельные автомобили, которые будут распределены по всем городам и районам Карачаево-Черкесской Республики - это и автомобили для перевозки детей, и автомобили для медицинских учреждений, впервые за много лет мы передаем три новых автобуса для спортивных учреждений. Уверен, что это тоже будет дополнительным стимулом для того, чтобы завоевывать большие медали на больших турнирах и прославлять нашу родную Карачаево-Черкесскую Республику", - сказал Темрезов.

Автомобили, укомплектованные современным оборудованием и системами, были приобретены в рамках национальных проектов "Образование", "Здравоохранение" и "Демография". В школьные автобусы интегрированы, в частности, навигационный комплекс ГЛОНАСС, ограничитель скорости и тахографы. Скорые оснащены дыхательной аппаратурой, носилками, фельдшерскими наборами.

День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года отмечаются 7 сентября. В этом году исполнилось 27 лет со дня образования республики, ранее входившей в состав Ставропольского края в статусе автономной области. Черкесск же отметил 194-ю годовщину с момента основания.

Карачаево-Черкесия - один из самых многонациональных регионов России. В республики живут около 100 народов.