Северная Осетия планирует развивать санаторный туризм возле источников целебных вод

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены привлечь инвесторов для строительства санаториев возле источников целебных вод. Идет проработка источников, сообщила в субботу пресс-служба главы и правительства республики.

"По информации руководителя туристической отрасли республики Заурбека Кодзаева, в настоящее время обследуются 20 источников целебных вод, проводятся лабораторные исследования взятых проб. Замысел в том, чтобы детально обозначить места предстоящего строительства санаторно-курортных учреждений с использованием лечебных свойств воды и грязи. Кроме того, следует выработать механизмы привлечения инвесторов, которые займутся созданием таких объектов", - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил министерству экономического развития республики разработать соответствующий бизнес-план."В этом документе должно быть серьезное обоснование и обозначены конкретные действия. Безусловно, для привлечения инвесторов, намеренных производить конечную продукцию, необходимо провести полные расчеты, в том числе определить показатели рентабельности и другие параметры", - цитирует пресс-служба Битарова.

В республиканскую программу развития горных территорий планируется включить такое направление, как сбор и переработка лекарственных и растительных трав, а также бальнелогию - раздел медицины, который изучает целебные грязи и минеральные воды. Сбором трав можно заниматься во всех горных поясах республики.