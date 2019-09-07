В Москве задержали Надежду Толоконникову

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывшая участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и знакомые задержаны на юге Москвы "в необычных костюмах", сообщила ТАСС в субботу адвокат задержанных Татьяна Молоканова.

"Толоконникова и еще 15 человек задержаны возле подъезда одного из домов на юге Москвы, где они находились в необычных костюмах. Их доставили в ОВД Даниловского района Москвы. Я сейчас еду туда, чтобы выяснить все подробности произошедшего", - сказала она.

По ее словам, причина задержания пока не сообщается.