Канада направила на Багамы авиацию для помощи жителям островов после урагана "Дориан"

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады направило специалистов и военно-транспортный самолет для оказания помощи жителям Багамских островов, пострадавшим от урагана "Дориан". Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд и министра национальной обороны страны Харджита Сингха Саджана.

"Военно-транспортный самолет CC-130J Hercules вылетел [с военной базы] в Трентоне (провинция Онтарио) и вчера (6 сентября - прим. ТАСС) прибыл в Нассау (столица Багамских островов - прим. ТАСС). Затем он отправится в Кингстон (Ямайка) для содействия развертыванию Сил обороны Ямайки на Багамах", - говорится в сообщении. Кроме того, на Багамы прибыла небольшая группа канадских специалистов для координации действий спасательных служб по оказанию помощи гражданам Канады на острове.

4 сентября Оттава заявила о выделении 500 тыс. канадских долларов ($375 тыс.) на оказание неотложной помощи жителям Багамских островов через гуманитарные организации. На этой неделе также стало известно, что страны - участницы Карибского сообщества (КАРИКОМ) окажут помощь населению Содружества Багамских Островов после затронувшего архипелаг урагана "Дориан", а также готовы оказывать содействие в восстановлении инфраструктуры страны.

На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.