РЭО представил меры поддержки инвесторов в рамках реформы по обращению с отходами

ТАМБОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) разработал меры финансовой поддержки для инвесторов при реализации инфраструктурных проектов в рамках реформы по обращению с отходами, они проходят оценку экспертов. Среди предложений - введение 25-процентной компенсации капитальных вложений, сообщил в субботу директор департамента РЭО Андрей Лаптев в ходе круглого стола в рамках всероссийского автопробега "Чистая страна" в Тамбове.

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"Финансовая поддержка, которая будет в арсенале РЭО - это 50% софинансирование объектов (по размещению, утилизации и сортировке отходов) путем предоставления акционерного займа, представление поручительства банку за инвестора, компенсация процентной ставки, то есть ее минимизация, а также 25-процентная компенсация капитальных вложений инвестора в объект, включая проектирование и подключение инженерной инфраструктуры", - сказал Лаптев.

Он уточнил, что перечисленные меры поддержки сейчас находятся на рассмотрении экспертного совета. 15 сентября их вынесут на утверждение наблюдательного совета, после чего планируют утвердить. "Мы уже просмотрели много проектов от регионов, претендующих на эту поддержку. Есть среди них приоритетные, которые имеют высокую степень готовности, где есть выделенная земля, понимание по технологии и составу объекта, готовая проектно-сметная документация", - сказал Лаптев, уточнив, что все проекты будут участвовать в соответствующем конкурсе РЭО.

Автопробег "Чистая страна" стартовал из Московской области 5 сентября. Он пройдет через шесть городов: 7 сентября участники прибыли в Тамбов, 10 сентября приедут в Липецке, 11 сентября - в Воронеже, 13 сентября - в Белгороде, 15 сентября в Ростове-на-Дону. 17 сентября пробег завершится в Геленджике отраслевой конференцией, на которой подведут итоги полугода реализации реформы обращения с отходами в России.

В России реформа обращения с ТКО стартовала 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Согласно показателям нацпроекта "Экология" доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% 2024 году.