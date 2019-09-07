Архиепископия русских приходов в Западной Европе поддержала планы воссоединения с РПЦ

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе проголосовала за планы по воссоединению с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом говорится в сообщении архиепископии, обнародованном в Facebook.

"Результаты голосования: за предложение проголосовали 104 (58,1%), против - 75 (41,9%)", - указывается в сообщении. Всего в голосовании участвовали 179 представителей приходов.

Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в экзархате, вопрос о возможности воссоединения архиепархии с РПЦ был единственным в повестке дня ассамблеи.

Внеочередное заседание Генеральной ассамблеи архиепископии началось в субботу утром в одной из старинных церквей Парижа и проходило при закрытых дверях. За несколько дней до ассамблеи на сайте архиепископии был опубликован собственный проект ее возвращения в юрисдикцию Московского патриархата. Как пояснили представители экзархата, в нем учтены положения документов, представленные архиепископом Хариупольским Иоанном (Реннето) и последующие за этим поправки. "Предложенный канонический статус будет статусом полноценной автономной архиепископии. В то же время архиепископия сохраняет свое правовое положение в соответствии с французским законодательством", - отмечается в проекте.

Ранее митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк), экзарх Западной Европы Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, направил архиепископу Иоанну (Реннето) письмо. В нем он заверил, что РПЦ готова сохранить особенности богослужения, а также епархиального и приходского управления архиепископии, если ее общее собрание попросит о присоединении к Московскому патриархату.