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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Москалькова: участвовавшие в подготовке обмена ведомства Украины не ставили препон

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что состоявшийся обмен - это "огромный труд большого количества людей"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила оперативность спецслужб Украины в решении технических вопросов, связанных с взаимным возвращением граждан, и указала, что они не ставили никаких препон во время совместной работы. Такое мнение омбудсмен высказала в субботу в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что состоявшийся обмен - это "огромный труд большого количества людей".

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Как проходил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

"Нам нужно было и с документами вопрос решить, и юридические [вопросы], и перелеты - все решали спецслужбы, причем при полном понимании, никогда даже не было тени желания поставить какой-то препон в решении вопросов", - сказала она. - Мне кажется, сегодня мы открыли новую страницу вообще в истории и отношений с народом, и отношений с государством и к правам человека".

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаЗеленский, Владимир АлександровичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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