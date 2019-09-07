В КБР отметили День государственности

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Кабардино-Балкарии (КБР) в субботу отметили 98-летие республики и 195-летие Нальчика - административного центра региона. В республике под открытым небом состоялись концерт, фестиваль культур и выставки.

Празднование началось с возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь славы" в Нальчике. Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны пришли врио главы региона Казбек Коков, представители исполнительной и законодательной власти, а также общественных организаций, молодежных и ветеранских движений.

Многоцветная палитра народов

Праздник развернулся на площади 400-летия присоединения Кабарды к России. Гостей и жителей республики приветствовали представители национально-культурных центров со всех уголков республики.

"Здесь мы организовали ежегодный, традиционный фестиваль "Национальная палитра Кабардино-Балкарской Республики". На этой площади собрались сегодня представители 20 национальностей - те, которые в рамках празднования Дня государственности решили показать все свои обычаи, традиции, кухню, достижения", - сказал ТАСС министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей региона Анзор Курашинов.

Дождь в Нальчике начался как раз во время открытия фестиваля. Несмотря на это его участники гостеприимно приглашали людей к столам, где можно было отведать осетинские пироги, азербайджанскую долму, котлеты по-киевски, армянскую пахлаву и многие другие блюда наряду с традиционными кабардинскими и балкарскими угощениями.

Казачий двор, шале и художественные промыслы

Центральным событием стало открытие подворий городов и районов республики, где были представлены достижения каждого муниципального образования.

"Показываем, в первую очередь, культуру и быт терского казачества, которое проживает в Майском районе, в том числе традиционные блюда казачьей кухни. Представлена продукция сельского хозяйства - то, что вырастили фермеры на земле Майского муниципального района", - пояснила ТАСС глава района Татьяна Саенко.

На столе - жаренный карп, картошка в мундире, домашние колбасы, самогон в классическом бутыле, перепелки. Рядом жарят блины, которые подают на стол с икрой, здесь же приправа из хрена, медовые соты - все это продукция, производимая в районе. "Мы, разные народы, веками живем на благодатной земле Кабардино-Балкарии в мире и согласии. Наша земля богата красивыми людьми, красивыми национальными традициями и уникальной природой, нам всем нужно это ценить и беречь", - подчеркнула она.

Зольский район представил гостям образцы предметов утвари, изготовленные под старину, а также картофель. "У нас ООО "Зольский картофель" и СКП "Белокаменское" выращивает семенной картофель, их ассортимент - десятки вновь выведенных сортов и успехи у них существенные. Есть у нас "богатырское" зерно - кукуруза высажена на почти 12 тыс. га. А там вы видите фамильные гербы, старинные предметы - работы наших жителей, которые увлеченно этим делом занимаются", - провел мини-экскурсию для корреспондента ТАСС замглавы администрации района Ауес Беев. Гостей песнями и танцами приветствовали работники домов культур района.

Эльбрусский район, который находится у подножия самой высокой горы Европы, расположился на выставке в финском шале, где представители АО "Курорт Эльбрус" и компании "Курорты Северного Кавказа" рассказали о вариантах отдыха в Приэльбрусье.

"В этом году подворье оформлено по требованию времени - построен финский домик-шале со всем необходимым и внутри, и снаружи. Мы знакомим людей со всеми видами отдыха в горах, представлена сувенирная продукция, а также народные промыслы Центра национальных ремесел района. При оформлении этой выставки мы преследовали две цели - пропагандируем настоящее, прошлое и будущее нашего района - туризм, и, конечно же, наши промыслы", - пояснила начальник управления культуры администрации района Жаннет Толгурова.

Инновационный город

Нальчик, который в субботу празднует 195-летие, взял курс на обновление и инновации, что было представлено на выставке. На стендах - фото с благоустроенных территорий и будущие проекты.

"Все, что вы видите, появилось в нашем городе в 2019 году. Это достижения в культуре, образовании, туризме, промышленности, транспорте. Здесь также экспозиция народного творчества умельцев города, работы детей из Центра эстетического воспитания имени Казаноко Джабаги", - рассказала представитель администрации города.

В деловой зоне экспозиции демонстрируют все достижения за последний год. При мэрии Нальчика для внедрения инноваций образован институт развития города "Платформа". "Мы занимаемся внедрением туристических продуктов для приезжих. Различные туристические маршруты, связанные, в том числе с национальной кухней, что тоже востребовано, - пояснила директор института Оксана Шухостанова. - Через неделю здесь состоится фестиваль цветов, гастрономический фестиваль, кинофестивали, то, что у нас не внедрялось. Все, что может привлечь туристов к нам в город, чтобы сделать Нальчик туристический привлекательным. Цель такая".

Коррективы, которые внесла погода в запланированные мероприятия, может, и досадные - не состоялся флеш-моб и легкоатлетический забег, но от этого атмосфера праздника не изменилась, а большой праздничный концерт на площади Абхазии транслировали в прямом эфире местного ТВ.

История праздника

День государственности КБР был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область.

Датой основания Нальчика считается 1724 год - время закладки первых поселений на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного Кавказского хребта, когда из верховьев реки Кумы сюда переселились аулы князя Асланбека Кайтукина. Слово "Нальчик" в переводе с местных языков означает "подкова", так как географически город расположен в полукруге гор. В связи с трагическими событиями в городе Беслане, празднование Дня государственности ранее специальным указом главы региона перенесено на более поздний срок.