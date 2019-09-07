Украинский омбудсмен заявила, что на территории России удерживаются 110 граждан Украины

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что на территории РФ удерживаются еще 110 граждан Украины. Об этом она сообщила украинскому "Общественному телевидению"

По словам омбудсмена, "украинская власть работает над освобождением всех украинцев".

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.