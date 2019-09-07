{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Украинский омбудсмен заявила, что на территории России удерживаются 110 граждан Украины

Людмила Денисова отметила, что "украинская власть работает над освобождением всех украинцев"

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что на территории РФ удерживаются еще 110 граждан Украины. Об этом она сообщила украинскому "Общественному телевидению"

На эту тему
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Факты

По словам омбудсмена, "украинская власть работает над освобождением всех украинцев".

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Уникальную ретротехнику представили на форуме владельцев мотоциклов ИЖ в Ижевске
На мероприятие приехали около 50 участников из Ижевска, Санкт-Петербурга, Уфы, Татарстана, Белгородской области и Пермского края
Читать полностью