РПЦ приветствует обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь считает обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной началом пути к восстановлению мирной жизни. Об этом в своем канале в Telegram-канале написал в субботу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"В Русской Церкви горячо приветствуют взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины. Верим, что это событие станет началом пути к примирению, восстановлению мирной жизни", - написал он.

Глава Синодального отдела отметил, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимали участие в судьбе задержанных в России украинцев. "Мы видим в том, что 70 человек вышли на свободу, воссоединились с родными, в том числе плоды искренних молитв миллионов просящих создателя о мире на Украине православных людей: епископов, священников, мирян. Напомню также, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обращался с просьбой к патриарху Кириллу содействовать освобождению задержанных украинцев. Это обращение было поддержано Предстоятелем Русской Церкви", - добавил Легойда.

28 июля Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение о создании комиссии по содействию обмену пленными и освобождению заключенных в Донбассе. 17 июля митрополит Онуфрий обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными в Донбассе в формате "всех на всех". В декабре 2019 года глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что церкви постоянно ведут переговоры о возвращении на родину граждан Украины, в том числе и задержанных в Керченском проливе моряков.