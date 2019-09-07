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Источник: переход экзархата русских приходов в РПЦ требует консультаций

Собеседник в Московской патриархии сообщил ТАСС, что устав архиепископии предполагает принятие общего положительного решения при 2/3 проголосовавших за переход, но этого не произошло

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Большинство приходов Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе поддержали возвращение в Русскую православную церковь (РПЦ), однако необходимы дальнейшие консультации, так как для принятия решения не хватило уставного большинства голосов. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в Московской патриархии.

"При том, что мы видим, что численное большинство проголосовало за переход в Московский Патриархат, устав архиепископии предполагает принятие общего положительного решения при 2/3 проголосовавших за переход, но этого не произошло. Будут проводиться дальнейшие консультации", - сказал собеседник агентства.

Внеочередное заседание Генеральной ассамблеи архиепископии началось в субботу утром в одной из старинных церквей Парижа и проходило при закрытых дверях. За несколько дней до ассамблеи на сайте архиепископии был опубликован собственный проект ее возвращения в юрисдикцию Московского патриархата. Как пояснили представители экзархата, в нем учтены положения документов, представленные архиепископом Хариупольским Иоанном (Реннето) и последующие за этим поправки. За предложение о переходе проголосовали 104 (58,1%), против - 75 (41,9%).

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