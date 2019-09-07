Бывший госсекретарь РСФСР Бурбулис вернулся к работе после госпитализации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис вернулся к своим рабочим обязанностям в "Ельцин Университете", основателем которого является, после госпитализации в конце марта. 26 сентября он планирует принять участие в заседании "Народной трибуны" в "Ельцин Центре" Екатеринбурга, сообщил он ТАСС по телефону.

"Да, конечно, [я вернулся к работе]. Со мной все в порядке, спасибо", - ответил Бурбулис на вопрос ТАСС о самочувствии и возвращении к работе.

Первое выступление после госпитализации бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис планирует провести в "Ельцин Центре" Екатеринбурга 26 сентября. "Мы проводим 26 сентября "Народную трибуну", там будет моя лекция", - уточнил Бурбулис.

Бурбулис 27 марта был госпитализирован в Екатеринбурге. Он почувствовал себя плохо перед выступлением на заседании "Народной трибуны" в "Ельцин Центре". Позже стало известно, что его направили на лечение в Москву. 2 апреля появились сообщения, что Бурбулис пришел в сознание, на следующий день его снова ввели в медикаментозную кому.

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года, с 1991 года по 1992 год занимал в российском правительстве пост первого заместителя председателя, являлся ближайшим соратником первого президента РФ Бориса Ельцина. Был одним из участников подготовки Беловежского соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года, которое оформило роспуск бывшего СССР.