РПЦ готова принимать общины зкзархата русских приходов индивидуально

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Священники и общины Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе, которые выразят желание перейти в Русскую православную церковь (РПЦ), могут быть приняты в нее. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов.

"Те священнослужители и общины, которые захотят быть в составе Русской Церкви, будут в нее приниматься. Сколько их, какая организационная форма будет наиболее соответствовать новой ситуации - предстоит определить", - сказал Балашов.

Внеочередное заседание Генеральной ассамблеи архиепископии началось в субботу утром в одной из старинных церквей Парижа и проходило при закрытых дверях, вопрос воссоединения с Московским патриархатом на повестке дня был единственным. За несколько дней до ассамблеи на сайте архиепископии был опубликован собственный проект ее возвращения в юрисдикцию Московского патриархата. Как пояснили представители экзархата, в нем учтены положения документов, представленные главой экзархата архиепископом Хариупольским Иоанном (Реннето) и последовавшие за этим поправки.

За предложение о переходе проголосовали 104 (58,1%), против - 75 (41,9%). Устав архиепископии предполагает принятие общего положительного решения при 2/3 проголосовавших за переход, однако такое большинство не было достигнуто.