На Ставрополье открылся фестиваль воздухоплавания

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России" открылся в субботу в Ессентуках. Аэростаты на Кавминводах всю неделю будут участвовать в спортивным соревнованиях, в том числе в воздушном биатлоне, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"В Ессентуках проходит открытие фестиваля воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России". Сегодня 15 команд из разных городов России представили зрителям. В программе открытия фестиваля "ночное свечение" и парение аэростатров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на протяжении всего праздника открытия на озере будет проходить развлекательная программа и концерт группы "Джен Бит".

"Воздушное шоу продлится на Кавминводах неделю. В этом году в небо поднимутся аэростаты из Краснодара, Москвы, Курска", - добавил представитель горадминистрации. Он отметил, что программа Фестиваля воздухоплавания включает в себя спортивную борьбу, которая развернется в небе городов-курортов: Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска, Лермонтова и Железноводска.

"Ряд упражнений будет проведен в горных ущельях близ Кисловодска и в районе гор-лакколитов. Спортивные соревнования состоят как из стандартных упражнений для пилотов воздушных шаров, так и из упражнений нового вида спорта "Воздушного биатлона", где пилоты, для поражения цели, используют лазерные ружья, работающие по принципу Laser Tag", - рассказал также собеседник агентства.

Он добавил, что главный приз фестиваля - переходящий кубок "Икар". Пилот-победитель получает также перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота.

О фестивале

Впервые фестиваль воздухоплавания прошел в 1998 году в Железноводске.

Максимальное количество участников за эти годы достигало 28 команд из разных стран и городов. В числе участников были воздушные пилоты из Украины, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Польши, Германии, Армении.

С 2016 года фестиваль стал проходить вместо традиционных трех дней целую неделю, что является самым длинным воздухоплавательным мероприятием в России. Два года назад в программу фестиваля включен кубок Федора Конюхова, где пилоты получают небольшой фрагмент оболочки от аэростата облетевшего Землю.