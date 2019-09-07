Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Вышинского и Сущенко

"Мы с облегчением восприняли информацию о том, что российский журналист Кирилл Вышинский и украинский журналист Роман Сущенко находятся на свободе и могут снова быть вместе с любимыми в России и на Украине соответственно, - говорится в поступившем в ТАСС письменном комментарии координатора КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Гульнозы Саид. - Однако судебное преследование в отношении них и лишение их свободы было продиктовано политическими соображениями и потому являлось неверным шагом: журналисты никогда не должны становиться орудиями и заложниками в политических спорах между государствами".

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию, в частности, вылетел Вышинский. На Украину вернулись 24 моряка, арестованных за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе, а также осужденные ранее в России за терроризм и шпионаж Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозило тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года он был освобожден из-под стражи в Киеве.

Гражданин Украины Роман Сущенко был осужден на 12 лет колонии за шпионаж. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину он не признал.