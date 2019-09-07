Кузнецова заявила, что работа по возвращению детей из Сирии налажена и будет развиваться

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ /Московская область/, 7 сентября. / ТАСС/. Алгоритм по возвращению детей российских граждан, уехавших воевать в Сирию на стороне антиправительственных группировок, выстроен, работа по их возвращению будет продолжена. Об этом сообщила в субботу журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после прилета из Сирии с четырьмя возвращенными в Россию детьми.

"Мы продолжим работу там [в Сирии], чтобы можно было вернуть большее число детей. Сейчас в аппарате уполномоченного по правам ребенка обращений от родственников детей, которые находятся на территориях, неподконтрольных официальным властям Сирии - порядка 250", - рассказала Кузнецова.

По ее словам, алгоритм по возвращению детей выстроен, работа будет завершена.

"С нами были доктора, с нами были сотрудники Министерства иностранных дел, и благодаря этому в ближайшее время получим результаты ДНК и начнем те процедуры, которые необходимы для скорейшего возвращения детей", - пояснила Кузнецова.

"Есть еще малыши, которые сегодня остались в тюрьме, рядом с мамами, дело в том, что они родились не на территории России. Но так как есть алгоритм, уже четко отработан <...> нам достаточно быстро получится вернуть детей. Работа по возвращению детей граждан Российской Федерации теперь будет стабильно развиваться", - подчеркнула детский омбудсмен.

Возвращение детей

Ранее, 5 сентября, по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и замглавы МИД страны Фейсалом Мекдадом в Дамаске, где Кузнецова находилась с рабочим визитом, сообщалось, что российская сторона подготовила документы на возвращение к родственникам в РФ четырех детей, которые родились в Сирии у россиян, уехавших в эту страну воевать на стороне антиправительственных группировок.

В Сирии, добавила Кузнецова, уже работает группа российских специалистов, которая проводит забор ДНК, чтобы с наибольшей достоверностью идентифицировать детей россиян.

По ее словам, алгоритм работы по возвращению детей к родственникам в России уже отработан в Ираке. В начале августа на форуме молодых семей в Пскове Кузнецова сообщала, что последние 30 детей будут возвращены родственникам в России из Ирака до конца сентября.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.