Ковчег с мощами святого Луки (Войно-Ясенецкого) доставлен в Москву из Симферополя

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ковчег с мощами святого Луки (Войно-Ясенецкого) доставлен в субботу в Донской ставропигиальный мужской монастырь из Симферополя. Мощи святителя будут находиться в Москве до 15 сентября, сообщается на официальной странице монастыря "ВКонтакте".

"Мощи Святителя Луки доставлены в Донской монастырь и будут там пребывать до 15 сентября", - говорится в сообщении.

По информации сайта Донского монастыря, реликвия в это время будет доступна для посещения верующих. "С 7 по 15 сентября святыня будет находиться в Большом соборе Донского монастыря. Монастырь будет открыт с 7:00 до 21:00", - уточняется на сайте.

Святитель Лука Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, был одним из известнейших в Российской Империи хирургов. В 1923 году он принял монашество и сан епископа, а с 1942 года до своей смерти в 1961 году был архиепископом Красноярским и Енисейским, Тамбовским и Мичуринским и Симферопольским и Крымским.

Святитель Лука оперировал раненых во время русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

При советской власти он подвергался репрессиям и провел в ссылке и заключении 11 лет. В 1946 году за научные работы по хирургии был награжден Сталинской премией, которую передал детям-сиротам, а в 2000 году был канонизирован РПЦ как новомученик и исповедник Российский.