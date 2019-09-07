Около 20 тыс. росгвардейцев обеспечат правопорядок в единый день голосования в России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии обеспечат правопорядок в единый день голосования в России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Будет задействовано почти 6,5 тыс. нарядов групп реагирования вневедомственной охраны Росгвардии общей численностью личного состава более 13 тыс. сотрудников. В период проведения единого дня голосования предусмотрено приближение маршрутов патрулирования групп реагирования к местам проведения мероприятий, что существенно сократит время прибытия нарядов. Также территориальными органами Росгвардии планируется дополнительно задействовать более 7 тыс. сотрудников вневедомственной охраны, большинство из которых совместно с сотрудниками органов внутренних дел будет обеспечивать безопасность в районах избирательных участков", - сказал он.

Грибакин отметил, что привлекаемых со стороны Росгвардии сил достаточно для качественной и надежной организации безопасности в единый день голосования. "Совместно с правоохранительными органами безопасность будет обеспечена в необходимом объеме", - заключил он.