В Москве объявят лауреата журналистской премии "Камертон"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вручение премии "Камертон", учрежденной Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской, состоится в воскресенье в Международный день солидарности журналистов в Большом зале Московской консерватории.

"Гости церемонии будут вспоминать погибших коллег и отмечать тех, кто талантливо и мужественно продолжает дело жизни Анны Политковской. Премия ее имени вручается уже четвертый раз.

"Камертон" присуждается за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание", - сказали ТАСС устроители премии.

В концертной программе принимают участие пианисты Екатерина Державина и Алексей Любимов. Прозвучат произведения Баха, Моцарта, Шуберта. Вырученные средства будут направлены на создание памятника погибшим журналистам.

Солидарность журналистов

Глава СЖР Владимир Соловьев, говоря о солидарности, отметил, что профессиональное сообщество проявило себя ярко в поддержке журналистов Ивана Голунова и Кирилла Вышинского.

"В этом году впервые в истории нашей журналистики сразу три общероссийские газеты вышли с одной фамилией на первой странице. Это имя журналиста Ивана Голунова, которое стало символом российской солидарности, - сказал Соловьев ТАСС. - Имя Голунова сплотило гражданское общество. Трудно вспомнить другие подобные ситуации. Эта солидарность повлияла не только на судьбу журналиста, но и сработала на изменение самой системы. Иван стал действительно символом солидарности".

Соловьев напомнил, что в 2018 году лауреатом премии стал главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, содержавшийся под стражей на Украине по ангажированному обвинению в госизмене. Тогда приз был передан его жене.

Соловьев отметил, что в ситуации с Вышинским поддержку оказали в основном федеральные и государственные СМИ, при этом Голунова поддерживали абсолютно все редакции.

"К сожалению, представители оппозиционных СМИ не так много о деле Вышинского говорили и беспокоились", - сказал он. При этом Соловьев отдельно выделил роль главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в защите интересов Вышинского. "Алексей Венедиктов действительно заслужил благодарности, он в этой ситуации много старался сделать, чтобы освободили Вышинского", - напомнил Соловьев. Он также не исключил, что премию "Камертон" в этом году получит Иван Голунов.

Дело Голунова

Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около четырех граммов наркотического средства метилэфедрона. В полиции также заявили, что еще пять граммов кокаина нашли в квартире, которую снимает журналист.

Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. Сам журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков. Его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.

11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, он был освобожден. 13 июня президент РФ подписал указ об увольнении начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина.