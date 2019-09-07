Жители Дагестана вышли на улицы праздновать победу Нурмагомедова над Порье

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Победу российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье жители Дагестана в Махачкале, Дербенте и других городах празднуют на центральных улицах, где танцуют лезгинку.

В субботу Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC против Дастина Порье, победив американца удушающим приемом в третьем раунде. Поединок прошел в Абу-Даби.

Жители республики смотрели бой у себя дома, в кинотеатрах, кафе, ресторанах. В Дербенте власти организовали прямую трансляцию на городской набережной и на площадке возле Азербайджанского государственного драматического театра. Был полон молодежью и крупнейший махачкалинский кинотеатр "Россия", где традиционно транслируют бои с участием Нурмагомедова.

Танцполы на дорогах

После победного удушающего приема российского бойца люди вышли на улицы. Многие из них были в белых папахах, какие носит Нурмагомедов.