Жители Дагестана вышли на улицы праздновать победу Нурмагомедова над Порье

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Победу российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье жители Дагестана в Махачкале, Дербенте и других городах празднуют на центральных улицах, где танцуют лезгинку.
В субботу Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC против Дастина Порье, победив американца удушающим приемом в третьем раунде. Поединок прошел в Абу-Даби.
Жители республики смотрели бой у себя дома, в кинотеатрах, кафе, ресторанах. В Дербенте власти организовали прямую трансляцию на городской набережной и на площадке возле Азербайджанского государственного драматического театра. Был полон молодежью и крупнейший махачкалинский кинотеатр "Россия", где традиционно транслируют бои с участием Нурмагомедова.
Танцполы на дорогах
После победного удушающего приема российского бойца люди вышли на улицы. Многие из них были в белых папахах, какие носит Нурмагомедов.
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Хабиб одержал очередную победу!✊АЛЬХАМДУЛИЛЛЯХ! Это было нелегко, но у тебя всё получилось. Поздравляю с победой в соревнованиях и от чистого сердца желаю никогда не сбавлять обороты и всегда уверенно стремиться только вперёд. И пусть сила, смелость, поддержка близких, настойчивость нрава и твой боевой дух всегда помогают тебе добиться победы! ЭТО КАВКАЗ ~ АХМАТ СИЛА❗️ @khabib_nurmagomedov #khabibnurmagomedov #khabib #khabibtime #teamkhabib #хабиб #хабибчемпион #хабибпобедит #хабибнурмугамедов #ufc #abudhabi #абудаби #боец #альхамдулиллях #хабибнурмагомедов #дагестан #махачкала #xabibnurmagamedov #победа #aztagram #baku #azerbaijan #moscow #russia #новыйарбат #кавказ #чемпион #отдуши #лайктайм #лайкивзаимно #ахматсила
На центральных проспектах Махачкалы образовались пробки, болельщики Хабиба вышли из своих машин, домов и организовали стихийные танцевальные площадки прямо на проезжей части. Такие пробки и танцполы, судя по выложенным в Instagram видео, были на пересечении центральных проспектов имени Имама Шамиля и Магомеда Ярагского, по проспекту Расула Гамзатова в Махачкале, на пересечении проспектов имени Гагарина и Агасиева в Дербенте.
Как отмечает один из болельщиков на своей странице в Instagram, водители машин, проезжая мимо, "сигналят друг другу, тем самым поздравляя с победой Хабиба". Некоторые из водителей ездили с болельщиками, держащими флаги России и Дагестана.
"Прекрасный бой. Хабиб еще раз показал сильный дух и непоколебимую волю к победе. Молодец. Поздравляю Дагестан, всю Россию с такой красивой и убедительной победой", - сказал ТАСС болельщик Нурмагомедова Гянжеви Гаджибалаев.
В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье - 25 побед (19 досрочно) и шесть поражений.