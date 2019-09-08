Спасатели помогают избирателям из подтопленных районов проголосовать в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Спасатели в Хабаровском крае оказывают помощь жителям подтопленных районов региона, желающим проголосовать на выборах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Спасатели в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах, в Комсомольском городском округе помогают людям перебраться через затопленные улицы, где на высокопроходимой технике, где на лодках", - сказал представитель МЧС.

В Хабаровском крае с конца июля сохраняется сложная гидрологическая ситуация. В регионе в зоне паводка находятся 80 населенных пунктов, в 52 поселениях подтоплен 231 жилой дом. Вода также зашла на 905 приусадебных участков, почти 2 тыс. дач, на 96 участков дорог. Отрезанных водой населенных пунктов нет, везде есть объезды. У Хабаровска уровень воды в Амуре снижается, на утро воскресенья он составляет 600 см. Самая сложная обстановка в регионе - у Комсомольска-на-Амуре. Уровень воды в реке растет, составил уже 802 см при отметке опасного явления 650 см. Там подтоплен 121 частный дом, затопило городскую набережную, есть подтопления подвалов многоэтажек, соцобъектов.

"В городе перенесены два избирательных участка из зданий, которые могут попасть в зону подтопления", - сказал представитель администрации Комсомольска-на-Амуре.

Он уточнил, что помощь может понадобиться в воскресенье избирателям из поселка Хорпинский в границах города, где затопило дорогу, каждый час туда ходит плавающий транспортер.

Сейчас в Хабаровском крае идут дожди, погоду в регионе испортил тайфун "Линлин" с территории Китая. 8 и 9 сентября в крае будут ливни, ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

О выборах

В Хабаровском крае в единый день голосования проходят выборы депутата Госдумы. Жители региона также выбирают новый созыв Законодательной думы региона, депутатов собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений. Жители Комсомольска-на-Амуре выбирают главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходят выборы депутатов городского парламента.