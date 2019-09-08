Нарушивший энергоснабжение в Приморье ураган не помешал работе избирательных участков

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Отключения света из-за урагана в Приморье не повлияли на работу избирательных участков, открытых в воскресенье в единый день голосования. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Синоптики объявили штормовое предупреждение для Приморья на 7 и 8 сентября из-за тайфуна "Линлин". Ночью в воскресенье он принес в регион дождь и сильный ветер, скорость которого во Владивостоке, по данным Примгидромета, достигала 37 метров в секунду. Такой ветер считается ураганным.

"Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, по состоянию на 08:00 8 сентября (01:00 мск), в Приморье энергетики ликвидируют 38 аварий на электросетях, всего за сутки в регионе произошло 84 отключения. <...> В департаменте добавили, что избирательные участки, открытые в единый день голосования, где отсутствует электричество, подключены к резервным источникам питания", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы ведутся в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Анучинском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Хасанском районах. Основные причины отключений - обрывы, перехлесты проводов, падение на них веток деревьев, уточняется в сообщении.

В Приморском крае в единый день голосования проходит 38 избирательных кампаний различного уровня. В основном это выборы депутатов городских округов и муниципальных районов, глав и депутатов городских сельских поселений. Кроме того, в крае пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона по одномандатному округу №19, на них зарегистрированы пять кандидатов. Всего в крае, по данным на 1 июля, зарегистрировано 1 млн 453 тыс. 11 избирателей, в воскресенье в регионе работают более 350 стационарных избирательных участков.