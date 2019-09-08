{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Развожаев: два жителя Севастополя возвращаются домой благодаря обмену с Украиной

В рамках обмена удалось освободить Владимира Галичего и Сергея Гнатьева

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Обмен заключенными между Россией и Украиной позволил освободить двух жителей Севастополя, сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

На эту тему
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Факты

"Для Севастополя сегодня особенно радостный день. Домой возвращаются два севастопольца", - написал Развожаев.

Он уточнил, что в рамках осуществленного с Украиной обмена удалось освободить экс-депутата горсовета Севастополя Владимира Галичего, который голосовал за проведение референдума о присоединении Севастополя к России. Также в Россию вернулся Сергей Гнатьев. "Вы, наверное, помните историю, когда 9 мая с девочки хотели сорвать георгиевскую ленточку, и что потом сделал Сергей", - добавил врио губернатора.

Развожаев также добавил, что власти сделают все возможное для освобождения севастопольца Степана Резуника. 

"Знаю, что многие переживают за судьбу Степана Резуника, которого ждут дома маленькие дети. Мы с Екатериной Борисовной Алтабаевой (председатель заксобрания Севастополя - прим. ТАСС) больше двух с половиной недель назад отправили письмо уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, будем и дальше продолжать работу и задействовать все возможности, чтобы вернуть севастопольца домой", - написал Развожаев.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Москалькова предлагает заключить соглашение РФ и Украины о правовом положении граждан
Речь идет о документе, который позволил бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование, отметила омбудсмен
Читать полностью