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СМИ: врачи удалили раковую опухоль у почетной императрицы Японии

По данным телеканала NHK, операция прошла успешно

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Операция по удалению раковой опухоли молочной железы у почетной императрицы Японии Митико прошла успешно. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Операция была проведена в больнице при Токийском университете и длилась около четырех часов. Митико переведена из операционной в специальную палату. Когда она будет выписана, пока не ясно. Перед операцией ее навестил супруг - почетный император Акихито.

Сейчас Митико 84 года. В 2011 году у нее была обнаружена ишемическая болезнь сердца. Тогда врачи провели ей коронарное шунтирование. После этого симптомы болезни повторились в 2015 году.

Почетная императрица Митико (урожденная Митико Сёда) получила этот титул в мае после отречения от престола ее супруга Акихито - бывшего монарха, а ныне почетного императора Японии. За всю историю императорского дома Японии Митико стала первой девушкой незнатного происхождения, которая получила титул императрицы.

Теги
ЯпонияМитико, императрица Японии
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