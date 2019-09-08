Борт Сочи - Мурманск направили на запасной аэропорт в Архангельск из-за тумана

ТАСС, 8 сентября. Самолет авиакомпании "Смартавиа", выполнявший рейс Сочи - Мурманск в воскресенье, был направлен для посадки на запасной аэродром в Архангельск из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в аэропорте Мурманска.

"Да, он [борт] ушел на запасной аэропорт Архангельска. Причина - метеоусловия Мурманска. Борт еще не прибыл: в 09:45 прибытие к нам ориентировочно, в 10:45 - от нас", - сказал собеседник агентства.

Всего из-за густого тумана пришлось внести изменение в расписание трех рейсов. Помимо самолета, прибывшего из Сочи, задерживается самолет из Санкт-Петербурга, а также с опозданием вылетел борт "Аэрофлота" из Москвы.

"Самолет из Шереметьево уже летит к нам, а из Санкт-Петербурга время вылета - 09:30", - рассказали в аэропорту Мурманска.