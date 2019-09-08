Жителей Европейской части России ожидает теплая погода

МОСКВА, 8 сентября, /ТАСС/. Температура будет выше нормы на пять градусов в течение следующей рабочей недели на территории Европейской части России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8-13 градусов тепла и дневные до 20-25 градусов тепла. <…> Она [погода] нехарактерна и нетипична для этого времени года", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что данные показатели температуры выше нормы примерно на 5 градусов.