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Министром внутренних дел Крыма назначен Павел Каранда

Генерал-майор ранее занимал пост заместителя министра - начальника полиции Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Министром внутренних дел Республики Крым назначен генерал-майор Павел Каранда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

"Указом президента Павел Каранда утвержден в занимаемой должности - должности министра", - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Павел Каранда в июле 2019 года после выхода на пенсию генерал-лейтенанта Олега Торубарова был назначен временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Крыма.

55-летний Павел Каранда службу в органах внутренних дел начал 34 года назад. Работал на различных должностях в уголовном розыске и управлении по борьбе с организованной преступностью в Мурманской области. В 2013 году стал начальником полиции по Вологодской области. С 2016 года занимал должность заместителя министра - начальника полиции Крыма.

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