В ДНР сообщили, что в ближайшее время ожидается запуск ж/д сообщения в Москву и Петербург

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Железнодорожное пассажирское сообщение между Донецкой народной республикой (ДНР) и крупнейшими городами России может быть запущено уже в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин.

"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что также рассматривается возможность курсирования поездов и по другим направлениям в города РФ.