Матвиенко призвала хранить память о блокаде, чтобы пресечь попытки переписать историю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Память о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда необходимо хранить и передавать следующим поколениям, чтобы не допустить подобных трагедий и противостоять попыткам переписать историю, сказала журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье после церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

В Санкт-Петербурге проходят мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня.

"В такие дни тысячи петербуржцев приходят на Пискаревское кладбище, чтобы отдать дань памяти героическим защитникам нашего города, тем, кто его оборонял, кто пережил эти трудные блокадные дни. Очень важно хранить эту память, передавать ее следующим поколениям, тогда только будет гарантировано, что ничего подобного не повторится <...> Хранить эту память очень важно еще и потому, что мы видим, как в канун 75-летия Великой Победы активизировались некоторые политики, которые усиленно пытаются переписать историю", - сказала Матвиенко.

Она назвала позитивным примером то, что в этом году занятия во всех школах Санкт-Петербурга начались уроками с рассказом о блокаде. Спикер Совета Федерации также напомнила, что в Петербурге на историческом месте после ремонта открылся обновленный музей обороны и блокады Ленинграда.

Память о блокаде

В традиционной церемонии на Пискаревке в воскресенье приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, врио губернатора Александр Беглов и члены правительства города, полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, делегация Госдумы, члены правительства Ленинградской области, командование Западного военного округа и ВМФ России, представители духовенства, общественных и молодежных организаций.

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Памятные мероприятия в Петербурге проходят также на других мемориалах и кладбищах, где похоронены защитники Ленинграда.

В воскресенье после ремонта открылся музей обороны и блокады Ленинграда. В обновленных залах размещена экспозиция, которая сочетает традиции музея и современные технологии. На ее создание по решению президента России Владимира Путина было выделено 150 млн рублей из резервного фонда.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.

Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".