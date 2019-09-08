Песков о графике Путина: необходимо держать себя в хорошей физической форме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина, который включает в себя многочисленные перелеты и смены часовых поясов, требует поддержания хорошей физической формы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь. Здесь нужно просто себя держать в такой изрядной физической форме", - сказал он.

Песков подчеркнул, что ему не известно, принимает ли Путин какие-либо препараты, чтобы справиться со сменой часовых поясов. "Тоже хотел бы узнать, спать хочется" - добавил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также поделился своим отношением к многочисленным перелетам и сменам часовых поясов. "Я, наверное, привык уже. По крайней мере, я никакого дискомфорта не ощущаю", - сказал Лавров, отметив, что на его часах всегда московское время, а на телефоне - местное.

При этом министр отказался комментировать, пьет ли он чай или кофе для поддержания бодрости. "Вы слишком глубоко внедряетесь в мою личную жизнь, я от ответа воздержусь", - ответил он.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник совершил рабочую поездку в Иркутскую область. Во вторник он посетил с визитом Монголию в рамках праздничных торжественных мероприятий по случаю 80-летия победы на Халкин-Голе. Затем президент отправился во Владивосток, где проходил Восточный экономический форум. После завершения форума глава государства посетил космодром Восточный в Амурской области.