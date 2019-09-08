Число экологически чистых автомобилей в городе Санья на Хайнане превысило 4,9 тыс. штук

ХАЙКОУ /Китай/, 8 сентября. /ТАСС/. Число экологически чистых автомобилей на дорогах курортного города Санья в южной части острова Хайнань превысило 4,9 тыс. штук. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По данным властей, мегаполис уже "создал ключевые условия для увеличения "зеленого" транспорта": за несколько лет в Санья появилось примерно 1,5 тыс. пунктов для зарядки электромобилей, почти 2 тыс. колонок для гибридных авто.

"На текущем этапе в Санья ведется строительство новых заправок - главным образом с привлечением государства и при участии бизнеса", - объяснил журналистам представитель местного управления промышленности и информатизации.

Власти Хайнаня ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды. Согласно правительственному плану, к 2030 году на острове будут полностью прекращены продажи автомобилей на углеводородном топливе. По мере целенаправленного сокращения доли машин с бензиновым двигателем постепенно возрастает число автомобилей на альтернативных источниках энергии - электричестве, гибридном топливе и водороде. На текущем этапе администрация провинции решает вопрос создания развитой сети станций зарядки.

Хайнань - визитная карточка туристической отрасли Китая, в связи с чем администрация острова принимает активные меры по повышению его привлекательности для китайских и зарубежных гостей. Помимо увеличения количества прямых авиарейсов в самые отдаленные точки мира и упрощением визового режима особое внимание уделяется внешнему облику населенных пунктов, повышению экологических стандартов.