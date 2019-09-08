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Экс-пилот борта №1 рассказал об опасном полете с Путиным

По словам Владимира Федорушкина, самолет с президентом летел по маршруту Москва - Санкт-Петербург при плохих погодных условиях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бывший пилот борта №1 Владимир Федорушкин сообщил о внештатной ситуации во время выполнения рейса с президентом России Владимиром Путиным на борту самолета. Об этом он рассказал в интервью на телеканале НТВ.

По словам пилота, самолет выполнял рейс по маршруту Москва - Санкт-Петербург в крайне неблагоприятных условиях. Федорушкин не уточнил, когда именно случился этот полет.

"Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, низкая облачность, ливень, боковой ветер и тут, и там. И такие порывистые ветра. Взлетаем мы во Внуково. И на эшелоне пересекали где-то 5,5-6 тыс. метров, попали в дичайшую болтанку", - рассказал он.

Федорушкин отметил, что у самолета полностью выбило автопилот, а руль был ограничен на одну треть хода, что осложняло и без того тяжелую в условиях ливня посадку.

"Вероятность слететь с полосы была 90%. Но мы справились", - сообщил бывший пилот борта №1, добавив, что после посадки у него состоялся разговор с президентом по поводу происшествия.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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