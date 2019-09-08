Полиция проводит проверку заявления о подвозе избирателей в Кургане

КУРГАН, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку заявления кандидатов в депутаты Курганской городской думы о специализированном подвозе избирателей на один из избирательных участков. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

"Мы проводим проверку по этому обращению", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос ТАСС о том, поступало ли соответствующее заявление в правоохранительные органы.

В единый день голосования в Курганской области проходят выборы губернатора, депутатов Курганской городской думы и Варгашинской районной думы, выборных лиц местного самоуправления. Всего 322 избирательные кампании.

Пресс-служба администрации Кургана со ссылкой на данные избирательных комиссий сообщает, что за два часа до закрытия участков в городе проголосовало более 78 тыс. человек, явка составила 29,76%.