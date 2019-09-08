Лимаренко: главы сахалинских муниципалитетов будут проводить ежемесячные встречи с людьми

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко договорился с главами городских округов о том, что те каждый месяц будут проводить встречи с населением для решения накопившихся у жителей вопросов.

"Я проехал по всем муниципальным образованиям и не один раз, побывал практически во всех больницах и школах, посетил основные спортивные учреждения, встречался с людьми и отвечал на их вопросы. Мы договорились, что главы [районов] будут встречаться ежемесячно с жителями, чтобы вопросы, которые накопились, можно было решать. Власть должна быть рядом с народом, это принципиально важно, потому что на этом основывается доверие. Когда приезжаешь и видишь напряжение у людей, видишь накопившиеся вопросы, это значит, что власть далека", - сказал Лимаренко журналистам в ночь на понедельник после дня голосования на выборах губернатора.

В начале декабря 2018 года врио губернатора Сахалинской области был назначен Валерий Лимаренко, который заявил о намерении участвовать в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца.

В единый день голосования, 8 сентября, с 08:00 (00:00 мск) до 20:00 (12:00 мск) в регионе работали 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, 8 временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 судовых. Явка по состоянию на 18:00 (10:00 мск) составляла 33,49% избирателей, окончательная явка будет оглашена утром 9 сентября.

На должность главы области претендуют Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин. Лимаренко занимает первое место на выборах главы региона с результатом 61,68% после обработки 62,11% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.