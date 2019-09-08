Мировой рекорд по хайлайну в Москве занесли в "Книгу рекордов Гиннесса"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новый мировой рекорд по хождению по канату, натянутому между зданий, который был установлен спортсменом из Германии Фриди Кюне на площадке "Москва-Сити", зарегистрировали в "Книге рекордов Гиннесса". Об этом сообщили в воскресенье в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В честь 872-летия Москвы на площадке "Москва-сити" был установлен новый мировой рекорд по хайлайну, который занесли в "Книгу рекордов Гиннесса". Уже несколько спортсменов, первым из которых был Фриди Кюне (Германия), прошли по стропе, натянутой между небоскребами "ОКО" и Neva Towers на высоте 350 метров. Это на 100 метров выше предыдущего рекорда", - говорится в сообщении.

Я очень счастлив, что мне и моей команде удалось поставить рекорд Гиннесса по самому высокому в мире хайлайну, который когда-либо был установлен и преодолен между зданиями. 350 метров над "Москва-Сити"- это невероятно высоко. Это такой адреналин, и вид здесь просто ошеломляет, ты просто не можешь не улыбаться, цитирует оргкомитет Фриди Кюне.

Также трассу длинной 245 метров прошли Натан Полан из Франции, Миа Нобле из Канады и российские спортсмены Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко и Владимир Мурзаев.

Предыдущий рекорд по хайлайну установлен в Мехико, где спортсмен Александр Шульц прошел между двумя небоскребами по стропе длиной 217 метров на высоте 247 метров.