Денисова не получала от Москальковой предложений о прекращении уголовных преследований

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не получала от российской коллеги Татьяны Москальковой официального предложения по соглашению между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

"Я прочитала об этом в новостях. Если она [Татьяна Москалькова] обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", - сказала она в интервью Би-би-си - Украина.

Денисова сообщила также, что в списках, которые были переданы Москальковой и уполномоченным органам РФ, занимающимся вопросами освобождения удерживаемых лиц, было 150 граждан Украины. "Сейчас была первая группа из 35 человек, которых уже вернули. <...> Мы продолжаем дальше работать над тем, чтобы вернуть всех. <...> Переговоры продолжаются, это только начало", - отметила омбудсмен.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с предложением заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование. По мнению омбудсмена, состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации двусторонних отношений, а также стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.