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Северный Кавказ

В Железноводске появится фонтан-часы

В фонтане будут бить 13 водяных струй разного калибра

ПЯТИГОРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Фонтан-часы построят на Каскадной лестнице в Железноводске (Ставропольский край), сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"В новом фонтане будет бить 13 водяных струй разного калибра. Вода в фонтане будет циркулировать по часовой стрелке, а дизайн будет выполнен в виде часов. Сейчас идет наладка свето-музыкального механизма", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, конструкция украсит Fe-площадь и станет частью водного ансамбля нижней части Каскадной лестницы.

Всего же по всей протяженности лестницы появится более 20 фонтанов, в том числе "сухой", который построили перед Книгой-бюветом.

Проект реконструкции Каскадной лестницы в Железноводске в 2018 году победил во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды, организованном Минстроем РФ, и получил из призового фонда конкурса около 80 млн рублей. Дополнительное финансирование было выделено из краевого бюджета по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Строительство лестницы должно быть закончено осенью.

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