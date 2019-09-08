В Краснодаре появилась самая высокая в мире Lada Priora

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Lada Priora, оборудованный колесами диаметра 72 дюйма появился в Краснодаре. Его в течение 1,5 месяцев изготавливал владелец одной из местных автомастерских, 27-летний Ваган Микаелян. Об этом он рассказал ТАСС.

В местных сообществах в социальных сетях в воскресенье появились фотографии необычного автомобиля, машина оборудована колесами от кареты или колесницы.

"Все свои "Приоры" занижают [уменьшают дорожный просвет], а я решил завысить. Установил на автомобиль 72-е колеса, это специальные изготовленные металлические конструкции. На работу над автомобилем ушло 1,5 месяца. На площади показал, что машина может идти задним ходом и парковаться, получилось проехаться на ней по парковке одного из супермаркетов в городе", - сказал Микаелян.

Он добавил, что передвигаться по городу на этом автомобиле не планирует, чтобы не нарушать общественный порядок. В беседе с ТАСС изобретатель отметил, что несмотря на незначительный просвет между кузовом автомобиля и колесами, машина способна маневрировать в плавных поворотах по городским улицам. По его словам, это не первое необычное изобретение, до этого он изготовил ВАЗ-2108, который мог плыть по воде, в будущем планирует работать над усовершенствованием и других марок автомобилей, но анонсировать изобретения пока не готов.