Текслер: решение проблем экологии и медицины приоритетно для Челябинской области

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Проблемы экологии и здравоохранения являются приоритетными для решения в Челябинской области. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС врио губернатора региона Алексей Текслер после окончания голосования на выборах главы области.

Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 30,04% протоколов Текслер лидирует с результатом 70,70% голосов, на втором месте - Константин Нациевский от КПРФ с 11,98% голосов.

"Проблема экологии крайне важна, и здесь мы (в случае победы на выборах) будем проводить работу с нашими основными предприятиями, с которыми подписали соглашение о снижении выбросов в части контроля и мониторинга. Вместе с этим тема здравоохранения остается ключевой. Первичное звено находится в неудовлетворительном состоянии, и мы будем заниматься и поликлиниками, и стационарами, будем внедрять "бережливые" технологии. Самое главное - решение проблем, связанных с нехваткой врачей", - сказал он.

Текслер добавил, что сейчас формируется бюджет области. Будет проведена работа по уточнению финансирования программ. "Важно, чтобы бюджет следующего года отвечал запросам и приоритетам, которые мы определи. Речь идет и о национальных проектах", - отметил он.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

46-летний кандидат-самовыдвиженец Алексей Текслер 19 марта назначен врио губернатора Челябинской области, до этого он был первым замминистра энергетики РФ.