Первый вице-премьер Чехии назвал памятник Коневу в Праге "частью истории"

ПРАГА, 8 сентября. /ТАСС/. Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, является частью истории и убирать его, как того требуют муниципальные власти, не стоит. Такое мнение выразил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, выступая в воскресенье по Чешскому телевидению.

"Воспринимаю это [памятник] как часть истории", - подчеркнул он.

Оставаться ли памятнику на административной территории района Праги-6, как отметил Гамачек, должны решить его жители на специальном референдуме, а не руководители муниципалитета. Монумент, по его словам, напоминает о роли полководца в освобождении Праги.

Вице-премьер назвал "лишними и осложняющими ситуацию" вокруг памятника Коневу критические высказывания министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес старосты Праги-6 Ондржея Коларжа, который настаивает на его вывозе с территории этого столичного района. Они, по словам Гамачека, могут стать поводом для вызова посла РФ в Чехии в МИД республики.

Дискуссия о будущем памятника Коневу

Президент Чехии в четверг выступил за сохранение в Праге памятника Коневу в шестом столичном районе, власти которого настаивают на вывозе монумента. Он подчеркнул, что 9 мая 1945 года войска 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал, подавили сопротивление подразделений СС, отказавшихся капитулировать в Праге.

Мединский в пятницу выразил благодарность президенту Чехии Милошу Земану за защиту памятника маршалу от сноса. Как напомнил журналистам глава Минкультуры РФ, "Прага была освобождена уже после падения Берлина. Это была не прогулка. Была брошена армия Конева. 12 тыс. наших солдат погибли, освобождая Прагу". По словам министра, "благодарные жители Праги поставили Коневу памятник, а тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города".

Как подчеркнул Мединский, "президент Милош Земан как человек мудрый и образованный сказал, что это безобразие и так делать нельзя". Российская сторона благодарна чешскому президенту "за поддержку", добавил министр, выразив надежду, что после выступления Земана местные "власти примут правильное решение".

Совет Праги-6 (высший исполнительный орган муниципальной власти района) 12 сентября рассмотрит вопрос о памятнике Коневу. Районный староста сообщил, что муниципальным властям поступило несколько предложений от желающих получить монумент. Речь идет о коммерческих военно-исторических музеях и Музее Праги. Коларж также предложил посольству РФ в Чехии забрать памятник и разместить его на своей территории, закрытой для общественности.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.