В сельской школе Мурманской области по поручению Медведева построили спортплощадку

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Кольского районе Мурманской области по поручению премьер-министра, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, которое было дано в мае, построили спортивную площадку. Об этом главе кабмина доложили во время видеоконференции, которую он провел с представителями региональных отделений партии по итогам единого дня голосования.

"Была задача сделать соответствующую площадку, мы вместе с коллегами по партии ее открыли", - доложил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. "Спасибо за то, что не забыли об этом относительно небольшом, но очень важном проекте, который касается граждан, живущих в Мурманской области, - ответил глава кабмина. - Надеюсь, они смогут пользоваться возможностями этого спортивного объекта".

Во время видеоконференции врио губернатора продемонстрировал футболку со слоганом "На Севере жить" и признался, что она и этот лозунг стали ему настолько дороги, что он даже не хочет снимать футболку. "Коллеги советуют вам ее лет пять вообще не снимать", - с улыбкой заметил на это премьер. "Теперь пять лет - только так", - продолжил шутку Чибис.

В заключение Медведев заявил, что рассчитывает встретиться с Чибисом уже в более официальной обстановке. "И галстук вам все-таки придется надеть", - с улыбкой добавил председатель партии.

26 мая Медведев поручил однопартийцам из Мурманской области помочь со строительством спортплощадки для одной из сельских школ в Кольском районе. По словам премьера, с такой просьбой к нему обратились сами школьники. Председатель партии во время проходившей в формате видеоконференции встречи с представителями региональных оргкомитетов по итогам единого дня предварительного голосования попросил "за этот проект взяться, запланировать соответствующие средства в бюджете и реализовать его". В ответ коллеги из Мурманска сообщили, что на эти цели уже выделено 7,8 млн рублей.