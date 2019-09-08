Голунов: премия "Камертон" выдана за журналистскую и общественную солидарность

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Журналист Иван Голунов заявил в воскресенье ТАСС, что был награжден премией "Камертон" за солидарность общественности и журналистского сообщества в связи с историей с его задержанием.

"Я получаю премию за эту историю, не за мою роль в ней, а за роль всего сообщества, моя роль - роль статиста. Это премия за объединение журналистов вокруг той ситуации, что произошла со мной. Я провел пять не самых приятных дней в жизни, но это не то, за что стоит давать премию. Я надеюсь, что премия выдана за журналистскую и общественную солидарность", - заявил он после церемонии вручения премии.

Голунов добавил, что в России не так много журналистских премий. "Классно, когда в редакциях есть какие-то внутренние премии: лучший материал недели и месяца, понимаешь, на что ты ориентируешься. Было бы клево, если бы у всего сообщества были такие премии, если бы у Союза журналистов была ежемесячная премия за лучший материал, чтобы мы понимали, на кого равняться", - отметил журналист.

Он также выразил надежду, что с ситуацией, подобной той, что произошла с ним, не столкнется никто. "Я надеюсь, что после этого никому не придет в голову подбрасывать журналистам наркотики. А в таких ситуациях будут думать, не вызовет ли это резонанса", - поделился Голунов.

Премия "Камертон" учреждена Союзом журналистов России в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.