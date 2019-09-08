Предстоятель РПЦЗ возглавил торжества, посвященные 70-летию русского прихода в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Предстоятель Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион возглавил в воскресенье торжества, посвященные 70-летию русского православного прихода святого Иоанна Крестителя в американской столице. В 1949 году его основал святой Иоанн Шанхайский.

Митрополит совершил Божественную литургию, после которой возглавил крестный ход вокруг собора. Предстоятель РПЦЗ также освятил и трехметровый бронзовый памятник праведному Иоанну Кронштадтскому, который был установлен в честь 55-летия его церковного прославления Русской зарубежной церковью.

Шаг к духовной консолидации

После богослужения послу России в США Анатолию Антонову была вручена благодарственная грамота Синода РПЦЗ за содействие в доставке в Вашингтон скульптуры, которая была установлена у входа в храм в конце августа.

Он поздравил прихожан и подчеркнул, что "увековечивание в американской столице памяти об одном из наиболее почитаемых в России чудотворцев - светлое событие в духовной жизни всех православных христиан в Соединенных Штатах". "Надеемся, что тем самым сделан еще один шаг к духовной консолидации нашей диаспоры и укреплению ее единства", - отметил глава российской дипмиссии.

По его словам, "сейчас для многих соотечественников, живущих вдали от России, именно церковь является подчас единственным островком родины".

О приходе

"11 сентября 1949 года Святитель Иоанн Шанхайский в день праздника Усекновения главы св. Иоанна Предтечи совершил первую Божественную литургию в новосозданной вашингтонской общине. Богослужебная жизнь нашего прихода началась этой литургией в скромной обстановке небольшой частной квартиры, затем перешла в Воскресенскую часовню в нижней части Национального епископального собора и через некоторое время в собственную домовую церковь. В 1958 году был выстроен храм, который впоследствии был капитально перестроен и освящен в 1988 году. Теперь, слава Богу, мы совершаем соборную молитву в величественном храме, воздвигнутом тщанием многочисленных ушедших в лучший мир и ныне здравствующих прихожан", - рассказал настоятель храма протоиерей Виктор Потапов.

"С этого дня наш приход приобретет третьего небесного покровителя с именем Иоанн. Первый - Предтеча и Креститель Господень Иоанн, второй - святитель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн, основатель нашего прихода, и теперь - Всероссийский пастырь Иоанн Кронштадтский", - отметил отец Виктор.

В конце 19-го - начале 20-го века святой праведный Иоанн Кронштадтский прославился как проповедник литургического возрождения. Он изображен в виде служащего священника в полном облачении, отметил настоятель храма. В левой руке он держит потир, а правой благословляющей рукой указывает на чашу.